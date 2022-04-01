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نقيب الفنانين العراقيين عن اعتقاله: كذبة نيسان

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T13:26:53+0000
نقيب الفنانين العراقيين عن اعتقاله: كذبة نيسان

شفق نيوز/ نفت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الجمعة، ما تم تداوله حول اعتقال نقيبها جبار جودي في العاصمة بغداد.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لا صحة للانباء التي مفادها اعتقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، بل ربما انها كذبة نيسان".

ولفتت النقابة الى أن "نقيب الفنانين العراقيين متواصل بعمله وجهوده في إتمام رسالته ومهامه وعمله الدؤوب".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده اعتقال قوة أمنية لنقيب الفنانين جبار جودي قرب المسرح الوطني العراقي في وسط العاصمة بغداد.

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