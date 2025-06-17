نقل 74 معتقلاً من بغداد والجنوب إلى سجن سوسة في السليمانية.. وثيقتان

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بأن وزارة العدل العراقية أجرت عملية نقل جماعية شملت 74 سجيناً من أبناء محافظة كركوك، كانوا محتجزين في عدد من السجون الواقعة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، إلى سجن سوسة وجمجمال المركزي في محافظة السليمانية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن السجناء كانوا موزعين على سجون الحوت في الناصرية، وسجن التاجي (تسفيرات الكرخ)، وسجن مطار المثنى، وسجن تلكيف، بالإضافة إلى عدد من المعتقلات الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات رسمية قدمتها عوائل المعتقلين، بهدف تقريب ذويهم من مناطق سكنهم وتسهيل الزيارات والمتابعة القانونية، مؤكداً أن وزارة العدل استجابت لتلك المطالب بعد استكمال الإجراءات الأمنية والقانونية المتعلقة بملفاتهم.

وأضاف أن عملية النقل تمت بإشراف الجهات المختصة ووفق إجراءات أمنية مشددة، حيث تم توزيع المعتقلين بين سجن سوسة وجمجمال المركزي في إقليم كوردستان، وهي سجون مخصصة للمحكومين بعقوبات متفاوتة.