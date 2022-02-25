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نقل مدير تربية الأنبار "المزيف" من الرمادي إلى الحدود (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-25T06:28:46+0000
نقل مدير تربية الأنبار "المزيف" من الرمادي إلى الحدود (وثيقة)

شفق نيوز / أصدر مدير تربية الأنبار، نافع الدليمي، أمراً إدارياً ينص على نقل (معلم جامعي) إدعى أنه مدير التربية بدلاً من الدليمي".

وأبلغ مصدر مسؤول في مديرية تربية الأنبار، وكالة شفق نيوز، أن "المعلم الجامعي (رافع صالح جلال)، وهو معلم مادة اللغة العربية في إحدى مدارس قضاء الرمادي مركز المحافظة، إدعى من خلال صفحته الشخصية على منصة (فيسبوك)، بأنه نُصّب مديراً للتربية بدلاً عن مديرها نافع الدليمي".

وأضاف المصدر، أن "إدعاء الأستاذ الجامعي، أثار غضب الدليمي، ما دفعه إلى إصدار أمر بنقله من مدرسته في الرمادي، إلى مدرسة في قضاء القائم غربي الأنبار والحدودي مع سوريا".

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