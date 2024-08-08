نقل دائرة للبطاقة الموحدة من سنجار بعد محاولة إصدار مستمسك لعنصر بالـPKK

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن وزارة الداخلية نقلت موقع دائرة البطاقة الموحدة في ناحية القحطانية قرب قضاء سنجار إلى قضاء البعاج غربي محافظة نينوى بعد محاولات لمسؤول في قوات حماية سنجار "اليبشة" إصدار بطاقة موحدة لعنصر في حزب العمال الكوردستاني الـPKK.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الداخلية أقدمت على تحويل موقع دائرة البطاقة الموحدة في ناحية القحطانية قرب قضاء سنجار إلى قضاء البعاج غربي نينوى والتابعة له بعد محاولات المسؤول في قوات "اليبشه" إصدار بطاقة موحدة لعنصر في حزب العمال الكوردستاني، بدلاً عن ابن عمه المتوفى".

وأوضح أن "الوزارة بررت بأن التحويل جاء لأمور فنية، لكن الحقيقة أنها كانت لمخاوف من تلاعب حزب العمال بإصدارات البطاقة الموحدة"، مبينا أن" القيادي حاول اصدار البطاقة بنفس بيانات ابن عمه المتوفى قبل أن يكتشف أمره ويواجه بالرفض".

كما لفت المصدر إلى أن "هناك ضغوطات مورست على المكتب لمنحه البطاقة ما دفع الوزارة وعبر جنسية وأحوال واقامة نينوى على غلق المكتب في الناحية التي يقطنها الغالبية الإيزيدية ونقلها إلى مركز قضاء البعاج الذي تتبع له الناحية لكن يقطنه غالبية من العرب".