نقل الطاقة تحدد موعد إعادة التيار الكهربائي في البصرة وميسان

شفق نيوز/ أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، يوم الثلاثاء، عن خروج خطوط نقل الطاقة الرئيسية في محافظة واسط عن العمل لأسباب فنية، مبينة أن ذلك تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من مناطق البصرة وميسان.

وقال مدير عام الشركة زياد علي فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الخطوط أعيدت الى العمل ويجري حاليا إعادة التوليد ورفعه تدريجيا الى محطات التوليد".

وبين أن "اعادة التيار الكهربائي مناطق البصرة وميسان كافة سيكتمل عند المغرب بعد اكمال رفع التوليد للمحطات الكهربائية".

وكان مصدر مسؤول في شركة نقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية، قد أبلغ في وقت سابق اليوم، وكالة شفق نيوز، بحدوث انطفاء لمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظتي البصرة وميسان جنوبي العراق.

وأوضح ان الشبكة الكهربائية في البصرة وميسان تشهد انطفاءً تاما في الوقت الراهن لأسباب مازالت مجهولة، مشيرا الى أن الجهات المعنية في وزارة الكهرباء تقوم بمحاولات لإعادة التيار الكهربائي الى وضعه السابق.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.