نقلته حيوانات مستوردة من الاردن.. مرض يفتك بمئات الجواميس جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف منظمة محلية في ذي قار، اليوم السبت، عن إصابة المئات من حيوان الجاموس بقضاء الجبايش جراء سوء الأوضاع في الأهوار، فيما اشارت الجهات الصحية الى ان مرضاً ليس له لقاح جاء مع حيوانات تم استيرادها من الأردن أدى لنفوق الجواميس.

وذكر مدير منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، رعد الأسدي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرابة 500 جاموس في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار أصيبت بمرض الحمى القلاعية، نتيجة سوء الأوضاع البيئية بمناطق الأهوار".

وبين ان "هذه الإصابات سُجلت خلال الشهر الماضي، ومطلع الشهر الخامس الجاري".

من جانبه، قال قائممقام قضاء الجبايش، جنوبي ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "إصابات الحمى القلاعية ظهرت في القضاء بين الجاموس، لكنها لم تسجل لغاية الآن وفق احصائية رسمية معتمدة".

وأشار إلى ان"الجبايش سجل العام الماضي نفوق 7000 جاموس في مناطق الاهوار بسبب الجفاف الذي أصاب المنطقة".

بدورها، قالت ادارة المستشفى البيطري في محافظة ذي قار، ان فرق المتابعة رصدت فعلا وجود مرض الحمى القلاعية، وهناك مرض آخر مشابه لمرض الحمى القلاعية وهو مرض الحمى الثلاثية.

وذكر مدير المستشفى البيطري، محمد عزيز لوكالة شفق نيوز، ان "مرض الحمى الثلاثية ينتهي بمرور ثلاثة أيام داخل جسد الجاموس مع استعمال بعض الأدوية البسيطة".

واوضح ان "هناك مرض من نوع الحمى القلاعية يسمى (سات) دخل البلد عن طريق استيراد حيوانات من الاردن، وهذا المرض لا يوجد له لقاح في الوقت الحاضر، والعراق بصدد اعلان مناقصة لشراء اللقاح الخاص به".

وبين عزيز، أن "هذا المرض لا يتفاعل مع اللقاح المحلي وتسبب بهلاك عدد من الجواميس في المحافظة خلال الفترة الماضية"، مؤكدا ان "هناك عينات سيتم سحبها من حيوانات الجاموس في الجبايش وإرسالها إلى المختبر يوم غد لغرض بيان نوع المرض المصابة به هذه الحيوانات".