"نقص مليار دينار".. أزمة رواتب تضرب تربية ديالى

شفق نيوز- ديالى

كشفت تربية محافظة ديالى، يوم الخميس، أن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفيها بنقص يبلغ مليار دينار، ما اضطرها تخفيض الرواتب بشكل مؤقت.

وقالت المديرية العامة لتربية ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها صرفت رواتب ملاكاتها لشهر كانون الأول 2026 مع تخفيض طفيف نتيجة نقص التمويل المرسل من وزارة المالية.

وأضافت، أن تأخر صرف الرواتب جاء بسبب وجود نقص في مبلغ التمويل الوارد من وزارة المالية، مبينة أن النقص شمل عدداً من الدوائر وبلغ قرابة مليار دينار لتربية ديالى فقط.

وأضاف البيان أن المديرية خاطبت وزارة المالية رسمياً بشأن النقص الحاصل، مشيراً إلى أنه ومن أجل عدم تأخير صرف الرواتب أكثر، تم اتخاذ إجراء مؤقت تمثل بتخفيض طفيف في مبالغ الرواتب لضمان إتمام عملية الصرف في الوقت الحالي.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء احترازي ومؤقت، وأن جميع الفروقات المالية محفوظة وسيتم تعويضها حال استكمال التمويل من قبل وزارة المالية لاحقاً.

وأوضحت أن المديرية ملتزمة بصرف المستحقات وفق الضوابط القانونية، مثمنة تفهم الملاكات التربوية وحرصها على دعم واستقرار العمل التربوي في المحافظة.