نقص في كميات "الرز" بميسان.. النزاهة تكشف تلاعباً في مخازن الغذائية وتضبط أميني مخزن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، أن ملاكاتها في مُحافظة ميسان تمكنت من ضبط اثنين من أمناء المخازن؛ على خلفيَّة الكشف عن حالة إضرارٍ بالمال العام ناجمة عن نقصٍ في مادة الرز ضمن مخازن الشركة العامَّة لتجارة الموادّ الغذائيَّة.

وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريقًا من مُحقّقي شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى مواقع المخازن التابعة للشركة، ونفّذ أعمال تدقيقٍ ومطابقةٍ لموجوداتها، حيث تمَّ رصد نقصٍ في كميَّات مادَّة الرز المخزونة، بما يُشكّل ضررًا بالمال العام.

وأضافت إنَّ التحرّيات الأوليَّة أظهرت أنَّ النقص الحاصل كان نتيجة تقصيرٍ وإهمالٍ في أداء الواجبات الوظيفيَّة من قبل بعض المسؤولين عن إدارة أحد المخازن، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام، مُوضحةً أنَّ إجراءات التحرّي والتدقيق أسفرت عن ضبط اثنين من أمناء المخازن؛ لثبوت مسؤوليَّـتهما عن إحداث الضرر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

وأشارت النزاهة إلى أنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، الذي قرَّر استكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهما، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ تمهيداً لتقرير مصيرهما.