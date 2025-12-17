نقص حاد بالأدوية والمستلزمات.. أزمة تمويل تهدد القطاع الصحي في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الأربعاء، أن عدم إقرار جداول الموازنة المالية وحصول دائرة صحة المحافظة على التمويل الكافي تسبب بأزمة حقيقية انعكست على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في عدد من المؤسسات الصحية.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المؤسسات الصحية تعاني حالياً شحاً في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ما يؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

ودعا رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والصحة الاتحاديتين، للإسراع بإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لدعم دائرة صحة ذي قار وسد النقص الحاصل.

وفي ما يتعلق باستجواب مدير عام صحة ذي قار، راشد نجم، أوضح الخفاجي أن "لجنة الصحة في مجلس المحافظة تنأى بنفسها عن ملف الاستجواب"، مشيراً إلى أنها "ستطلع على الأسئلة الخاصة بالاستجواب، وفي حال ثبوت وجود تقصير فإن اللجنة ستكون مع محاسبة المقصر، أما إذا لم يثبت أي تقصير فستقف إلى جانب الحق".