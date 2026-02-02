"نقص السيولة" يؤخر صرف رواتب المتقاعدين في الرافدين والرشيد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عدم دفع مصرفي "الرافدين والرشيد" الحكوميين رواتب المتقاعدين حتى الآن، بسبب نقص السيولة المالية، رغم أن موعد صرفها كان مقرراً يوم أمس.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الأزمة المالية الحالية أدت إلى تأجيل إطلاق الرواتب، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بانتظار توفير التخصيصات والتمويل اللازمين للشروع بعملية الصرف.

وعادةً تُصرف رواتب المتقاعدين في العراق خلال الأيام الأولى من كل شهر، وغالباً ما تكون بين اليوم الأول والخامس، وقد تُقدَّم أحياناً إلى نهاية الشهر السابق في حال صادف مطلع الشهر عطلة رسمية.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنباءً تحدثت عن قيام مصرف الرشيد بإطلاق رواتب المتقاعدين يوم أمس، قبل أن يتم إيقافها بعد فترة قصيرة، إذ وصلت رسائل نصية إلى عدد من المتقاعدين تفيد بإيداع الرواتب في بطاقاتهم الالكترونية.

إلا أن المتقاعدين فوجئوا، عند توجههم إلى أجهزة الصراف الآلي، بعدم توفر أي مبالغ في بطاقاتهم، فيما تبيّن أن بعض البطاقات منتهية الصلاحية أو جرى إيقافها مؤقتاً بانتظار صرف الرواتب وإعادة تنظيم عمليات التمويل.