أُنقذ ما قيمته 20 مليار دينار.. نحو 11 ألف حريق في العراق خلال 2021

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الأحد، إحصائية بعدد حوادث الحريق المسجلة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2021، في جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حوادث الحريق تضمنت عددا الدور السكنية، والأسواق التجارية، والدوائر الحكومة، وبلغت (8,401) حادث حريق".

وأضافت أن "عدد حوادث حرق النفايات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بلغت (2382) حادثا في مكبات نفايات قريبة من الدور السكنية، والأسواق التجارية"، لافتة إلى أن "مجموع حوادث الحريق بلغت (10783) حادثا".

وأشارت المديرية، إلى أن "قيمة المواد المنقذة من الحرائق في القطاع العام والمختلط بلغت (4078000000) دينار عراقي، وقيمة المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت (16003900000) دينار عراقي، والمجموع الكلي للمنقذ كان (20081900000) دينار عراقي".

وبينت أن "السبب الرئيسي لإندلاع حوادث الحريق هو الإهمال بشروط السلامة والأمان، وتذبذب التيار الكهربائي بين مصادر الطاقة (الطاقة الكهربائية الوطنية، وطاقة المولدات الأهلية)، والتسليك العنكبوتي العشوائي في المناطق السكنية، والأسواق التجارية، والإهمال باقتناء مطافئ ومنظومات الحريق".

وعزت مديرية الدفاع المدني، بعض الحرائق إلى "ارتفاع درجات الحرارة التي توثر في زيادة عدد الحوادث المسجلة وما يرافقها من استخدام نقاط كهربائية سيئة المنشأ وتحميلها أكثر من الحد المقرر، والربط غير الفني لها".