أنقذوه الأهالي.. كلاب سائبة تنهش رجلاً مسناً في الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة رجل ومسن وشاب بعد مهاجمتهما من قبل كلاب سائبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من الكلاب المسعورة حاصرت رجلاً مسن في حي البعث بالجانب الأيسر من الموصل، وأقدمت إحداهن على عضه في أكثر من مكان بجسده، قبل أن ينجح أهالي الحي بتخليصه منها، ونقله إلى المستشفى".

وأضاف المصدر، أن "شاباً آخر تعرض لعضة من كلب في ساقه فجر اليوم، أثناء ذهابه إلى العمل قرب حي الفلاح بالجانب الأيسر من المدينة".

ورغم إطلاق دعوات عدة للقضاء على الكلاب السائبة، إلا أن الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، لم تتخذ أي إجراءات فعلية حتى اليوم.

وبحسب مصادر طبية، فإن هجمات الكلاب السائبة كانت قد ارتفعت منذ أشهر عدة، بصورة ملحوظة، ولا تزال على حالها، حيث تسجل مستشفيات المدينة، إصابات عدة ما بين خفيفة ومتوسطة، ونادرا ماتكون حرجة.