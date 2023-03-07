إنقاذ  4 عمال للصرف الصحي دفنوا أحياء في كربلاء.. فيديو وصور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن انقاذ 4 عمال للصرف الصحي دفنوا أحياء في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها نجحت بإنقاذ أربعة عمال لحفر مجاري الصرف الصحي بعمق كبير في منطقة حي الغدير بمركز محافظة كربلاء بعد أن دفنوا إحياء تحت اطنان الكتل الترابية نتيجة انهيار التربة على اكتاف اخدود الحفر أثناء وجودهم تحت الأرض لمد الأنابيب الخاصة بالصرف الصحي .

وأضاف البيان، أن فرق الإنقاذ بإشراف المدير العام للدفاع المدني اللواء محسن كاظم علگ تمكنت من إخراج العمال مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني مستنفرة لجهد فرقها التخصصية لتأمين الزيارة الشعبانية في محافظة كربلاء المقدسة.