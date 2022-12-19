إنقاذ 30 زائراً بينهم سعوديون من نيران حريق في النجف

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، إخلاء وإنقاذ 30 زائراً بينهم زوار يحملون الجنسية السعودية من حريق اندلع في أحد فنادق النجف.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق الذي اندلع داخل فندق قصر الضيافة بالمدينه القديمة، حاصر أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت أن "فرق الإطفاء طوقت النيران ومنعت امتدادها للطوابق السبعه وحصرتها داخل طابق واحد فقط"، مؤكدة "تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".