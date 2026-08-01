إنقاذ 25 شخصاً وإخماد حريق اندلع ببناية مخالفة لشروط السلامة وسط بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إنقاذ 25 شخصاً من عائلات سكنية، بينهم 10 أصيبوا بحالات اختناق، إثر حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية مكونة من ستة طوابق مخالفة لشروط السلامة في منطقة ساحة قحطان بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان، أنها استنفرت آلياتها وعجلاتها التخصصية للسيطرة على النيران التي تركزت في الطابق الثالث المخصص للسكن، بمشاركة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، مع استخدام عجلة السلم المتطورة المخصصة للتعامل مع الأبنية الشاهقة لتنفيذ عمليات الاقتحام والإنقاذ.

وأكدت أن الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية وخدمات الإنعاش الرئوي للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى إخماد الحريق بالكامل واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسبابه وفق السياقات القانونية.