"إنقاذ 200 زائر".. إحكام السيطرة على حادثي حريق وسط كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، أنها استنفرت جهودها لتخمد حادثين منفصلين في وقت واحد بمركز محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة على حادثين منفصلين في مركز محافظة كربلاء في ساعات متأخرة من ليلة الأحد حيث استبسلت لإخماد حادث حريق اندلع داخل فندق مكون من عدة طوابق بمركز المحافظة في منطقة القزوينية، مبينة أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت موقع الحادث عن الفنادق المجاورة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء الفندق بالكامل من النزلاء والعاملين فيه والذين بلغ عددهم قرابة 200 زائر مع إنقاذ مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية تعود للزائرين النزلاء داخل الفنادق وتسليمها أصوليا وفق الإجراءات القانونية.

وفي خضم ذلك الوقت، ذكر البيان، أن حادث حريق آخر اندلع في مخزن لمستلزمات حفظ المواد الغذائية في منطقة البوبيات بمركز محافظة كربلاء، لتتسارع فرق الدفاع المدني وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد بالحادثين دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وأشار البيان الى أن مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علگ اشرف بشكل مباشر على أعمال فرق الدفاع المدني مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحادثين من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية.