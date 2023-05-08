إنقاذ 20 نزيلاً بينهم أطفال حاصرتهم النيران داخل فندق وسط بغداد (فيديو+صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الاثنين من إنقاذ أكثر من عشرين نزيلاً بينهم عوائل وأطفال وأخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق "التضامن" بمنطقة البتاويين وسط بغداد.

وبحسب بيان لإعلام مديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني اقتحمت طوابق الفنادق ونفذت عمليات البحث والتفتيش عن المصابين واخلتهم جميعاً إلى سطح بنايه الفنادق مع تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي بعد تسجيل حالات إغماء نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل الفنادق المحترق.

وأشار البيان؛ إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بنقل طفل رضيع إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لحالة اختناق شديد تطلب على أثرها تدخل الكوادر الطبية في المستشفى وأنهت أعمالها فرق الدفاع المدني دون تسجيل خسائر بشرية فيما فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.