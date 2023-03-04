إنقاذ 10 عاملات أجنبيات من حريق كبير التهم "حسينية" وسط بغداد.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت انقاذ 10 عاملات خدمة يحملن جنسيات اجنبية من حريق كبير اندلع في حسينية وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عشر عاملات خدمة من جنسيات مختلفة محتجزات داخل غرفة مقفلة بالتزامن مع إخماد حادث حريق كبير اندلع، فجر اليوم، داخل حسينية الحاجة سعدة في منطقة الكرادة مجاور فندق بابل وسط بغداد.

وبينت أن فرقها طوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط بناية الحسينية المحترقة وتمكنت من إخراج العاملات بعد أن اضطرت إلى كسر الأبواب وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية، فيما فتح الدفاع المدني تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.