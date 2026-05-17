إنقاذ 10 أشخاص من حريق بساحة الوثبة في بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، مساء اليوم الأحد، إنقاذ 10 أشخاص وإخماد حريق في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت مساء اليوم الأحد، من محاصرة حريقٍ اندلع في فرنِ صمونٍ وامتد إلى دارٍ سكنيةٍ مجاورةٍ في ساحة الوثبة ببغداد".

وأشارت إلى أن "رجال الإطفاء اقتحموا الدار المحاصرة، ونجحوا في إنقاذ عائلتين مؤلفتين من 10 أشخاص، ودحروا ألسنة اللهب قبل تمددها إلى المنازل المجاورة، لتنتهي الحادثة بالسيطرة التامة دون تسجيل أي خسائر بشرية".