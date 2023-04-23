إنقاذ إيرانيين من حريق أتى على فندق في النجف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، إنقاذ زائرين إيرانيين من حريق أتى على فندق وسط محافظة النجف.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أنقذت عددا من النزلاء إيرانيي الجنسية، وأخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق "زهرة النجف" الواقع بمركز المدينة القديمة بمحافظة النجف دون تسجيل خسائر بشرية.

وعزت مديرية الدفاع المدني سبب حادث الحريق إلى وجود تماس كهربائي، مبينة أن مدير دفاع مدني محافظة النجف العميد رشيد ثابت رشيد قد أشرف على اخماد حادث الحريق.