إنقاذ نحو 70 زائراً اجنبياً باندلاع حريق داخل حسينية في كربلاء (صور + فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديري الدفاع المدني، يوم الأربعاء، إنقاذ حوالي 70 زائراً من جنسيات مختلفة بإخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من 7 طوابق متخذة حسينية في مدينة كربلاء.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن فرق الدفاع المدني انقضت باستنفار جاهزيتها والانتقال الفوري إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات إنقاذ الزائرين بالتزامن مع جهود إخماد الحريق الذي نشب في الطابق الثاني المخصص كمطبخ ومطعم داخل المبنى المذكور.

وأضاف البيان أن الفرق على تأمين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي خسائر بشرية.

نتيجةً لذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق داخل بناية الحسينية.