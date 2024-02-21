إنقاذ أم وابنتها من انتحار جماعي في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإقدام أم وابنتها على محاولة انتحار جماعي، قبل أن تنقذهما الشرطة، في قضاء المناذرة جنوبي محافظة النجف.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "أم وابنتها أقدمتا على انتحار جماعي من خلال إلقاء نفسيهما من أعلى جسر المشاة الموجود في قضاء المناذرة على النهر الرئيسي في القضاء".

وأوضح المصدر، أن "الشرطة النهرية في القضاء تمكنت من إنقاذ الأم وابنتها ونقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما لم تعرف دوافع الانتحار لغاية الآن".