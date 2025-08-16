إنقاذ محال مفروشات وسجاد من حريق أعشاب في الموصل.. فيديو

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بأن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في أعشاب بمنطقة كراج الشمال في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث عجلات إطفاء باشرت بمهامها وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل وصولها إلى المحال التجارية الخاصة بالمفروشات والسجاد في المنطقة"، مبيناً أن "الحريق كان في الأعشاب المحيطة بمكان الكراج، وليس داخل المحال كما تم تداوله".

وأكد المصدر أن "الفرق كافحت الحريق وهو تحت السيطرة ، ومنعت تمدد النيران أو تهديدها للمحال التجارية القريب".