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إنقاذ أكثر من 200 دونم من الحنطة من السنة النيران شرقي صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-23T05:34:30+0000
إنقاذ أكثر من 200 دونم من الحنطة من السنة النيران شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأحد أن فرق الإطفاء التابعة لها انقذت 235 دونما من محصول الحنطة في قرية "شاه سوران" التابعة لقضاء طوزخورماتو .

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في 15 دونما من محصول الحنطة (..) ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء الأرض غير المحصودة وبدون أي أضرار بشرية .

ونوه البيان إلى أن سبب الحادث تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء .

وكانت السلطات العراقية قد وجهت بحماية محاصيل الحنطة والشعير مع البدء بموسم الحصاد فقد تكررت حوادث الحرائق العرضية والمفتعلة في السنوات الأخيرة وكبدت البلاد خسائر مادية تُقدر بملايين الدولارات.

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