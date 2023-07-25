إنقاذ قرابة 250 طالبة من حريق اندلع داخل معهد للتدريس الخصوصي في كربلاء

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، أن الفرق التابعة لها تمكنت من إنقاذ عشرات الطالبات من حريق اندلع داخل معهد للتدريس الخصوص.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق ناجم عن تماس كهربائي حدث داخل المعهد، مضيفا أن فرق الإنقاذ تمكنت من اخلاء 250 طالبة كانوا حاضرين داخل المعهد من اصل 500.

وأوضح أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات الأولية لطالبة تعرضت للاختناق جراء استنشاقها الانبعاثات الناتجة عن الحريق قبل أن يتم نقلها إلى مدينة الإمام الحسين الطبية، مشيرا إلى أن حالة الطالبة مستقرة.