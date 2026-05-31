إنقاذ فتاتين من الانتحار غرقاً في بغداد ونينوى (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

تمكنت الشرطة النهرية العراقية، يوم الأحد، من إنقاذ فتاتين رمتا نفسيهما من أعلى الجسور في العاصمة بغداد ومحافظة نينوى.

وذكر مصدر أمني في نينوى لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ فتاة مواليد 2007 حاولت الانتحار من أعلى الجسر القديم وسط مدينة الموصل مركز المحافظة بسبب مشاكل عائلية.

وفي العاصمة، أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمكن مفارز قسم النجدة النهرية من إنقاذ فتاة من الغرق بعد قيامها بإلقاء نفسها من أعلى أحد الجسور.

ونشرت الشرطة فيديو يظهر لحظة إلقاء الفتاة نفسها من أعلى الجسر وعملية الإنقاذ من قبل النجدة النهرية.