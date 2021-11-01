إنقاذ فتاة من شباك الابتزاز ومنع أخرى من الانتحار في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إنقاذ فتاة من الابتزاز في محافظة ذي قار ومنع أخرى من الانتحار في نينوى.

وذكر بيان للشرطة المجتمية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة المجتمعية في ذي قار استطاعت الوصول إلى المبتز الذي ساوم الفتاة عبر تهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة".

كما استطاعت مفارز الشرطة المجتمعية في الموصل من اقناع الفتاة بالعدول عن فكرة الانتحار التي كانت بسبب تعنيف شقيقها لها. وقدمت الشرطة المجتمعية لها "الدعم النفسي والمعنوي، وأعادت تأهيلها وثقتها بنفسها، واتخذت بحق شقيقها الاجراءات اللازمة، وشددت على ذويها بضرورة رعايتها والاهتمام بها".

ولفتت الى انها "ستقوم بزيارات دورية لمنزل الفتاة للوقوف على اوضاعها والاطلاع عليها عن قرب".