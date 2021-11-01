سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إنقاذ فتاة من شباك الابتزاز ومنع أخرى من الانتحار في محافظتين عراقيتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T18:04:35+0000
إنقاذ فتاة من شباك الابتزاز ومنع أخرى من الانتحار في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إنقاذ فتاة من الابتزاز في محافظة ذي قار ومنع أخرى من الانتحار في نينوى.

وذكر بيان للشرطة المجتمية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة المجتمعية في ذي قار استطاعت الوصول إلى المبتز الذي ساوم الفتاة عبر تهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة".

كما استطاعت مفارز الشرطة المجتمعية في الموصل من اقناع الفتاة بالعدول عن فكرة الانتحار التي كانت بسبب تعنيف شقيقها لها. وقدمت الشرطة المجتمعية لها "الدعم النفسي والمعنوي، وأعادت تأهيلها وثقتها بنفسها، واتخذت بحق شقيقها الاجراءات اللازمة، وشددت على ذويها بضرورة رعايتها والاهتمام بها".

ولفتت الى انها "ستقوم بزيارات دورية لمنزل الفتاة للوقوف على اوضاعها والاطلاع عليها عن قرب".

related

انقاذ فتيات من براثن مبتزين ورغباتهم "الدنيئة" في العراق

Date: 2021-06-16 08:06:33
انقاذ فتيات من براثن مبتزين ورغباتهم "الدنيئة" في العراق

إنقاذ بغدادية من ابتزاز انباري.. ومنع تعنيف "أب ضرير" وامرأة في محافظتين

Date: 2021-05-23 12:21:08
إنقاذ بغدادية من ابتزاز انباري.. ومنع تعنيف "أب ضرير" وامرأة في محافظتين

النجف.. القبض على أب يجبر ابنته لممارسة أفعال لا أخلاقية

Date: 2021-06-28 08:19:47
النجف.. القبض على أب يجبر ابنته لممارسة أفعال لا أخلاقية

السلطات العراقية توجه نداء بشأن فيديو تعذيب "وحشي"

Date: 2021-09-23 16:59:47
السلطات العراقية توجه نداء بشأن فيديو تعذيب "وحشي"

الاطاحة بمبتزين هددا فتاتين في كربلاء بنشر صورهما على مواقع التواصل

Date: 2020-11-08 10:50:41
الاطاحة بمبتزين هددا فتاتين في كربلاء بنشر صورهما على مواقع التواصل

احباط عمليتي ابتزاز لفتاتين في كربلاء

Date: 2021-02-15 09:11:40
احباط عمليتي ابتزاز لفتاتين في كربلاء

كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

Date: 2020-12-01 13:04:43
كانت تشاطره اللعب عبر "بوبجي" .. إعتقال شاب إبتز فتاةً ببغداد

الايقاع بمبتز من كركوك لفتاة تقيم في دولة غربية

Date: 2021-02-08 12:25:17
الايقاع بمبتز من كركوك لفتاة تقيم في دولة غربية