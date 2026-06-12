إنقاذ عوائل حاصرتها النيران وسط بغداد (صور وفيديو)

شفق نيوز- بغداد

نجحت فرق الدفاع المدني في بغداد، يوم الجمعة، بإنقاذ عدد من العوائل حاصرتها النيران في بناية سكنية تجارية في منطقة الخلاني وسط العاصمة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية مكونة من ستة طوابق، بعملية نوعية استخدمت فيها المديرية عجلات السلالم الهيدروليكية المتطورة التي دخلت الخدمة حديثاً.

وبينت أن الفرق استخدمت آليات حديثة مكنتها من الوصول بفاعلية إلى الطابق السادس، الذي يُستغل كمخازن تجارية، حيث تركزت النيران هناك.

وأشارت إلى قيامها بعمليات إخلاء وإنقاذ للعوائل القاطنة في البناية لضمان سلامتهم، بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر لموقع الحريق، مما حال دون امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى.

​وأنهت المديرية عمليات الإنقاذ والإطفاء دون تسجيل إصابات بشرية، مؤكدة أن التدخل السريع واستخدام التجهيزات الفنية المتطورة أسهم بشكل مباشر في حصر الأضرار المادية وتقليلها إلى أدنى مستوياتها.