إنقاذ عنصري بيشمركة حاصرتهما السيول شمال كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في ناحية قرة هنجير شمال محافظة كركوك، يوم الأحد، بإنقاذ عنصرين من قوات البيشمركة بعد أن حاصرتهما السيول وجرفت سيارة تقلهما في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السيول جرفت مركبة العنصرين أثناء سيرهما على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية قرب ناحية قره هنجير، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إليهما وإخراجهما بسلام، دون تسجيل إصابات، مشيراً إلى أن الحادث جاء بسبب الارتفاع المفاجئ لمستوى المياه وجريان السيول في الطرق القريبة من الوديان.

واجتاحت كميات كبيرة من مياه السيول، اليوم الأحد، قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين قادمة من وادي الشاي بمحافظة كركوك، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الواقعة ضمن حوض الوادي.