إنقاذ عاملين أجنبيين بإخماد حريق كبير في بابل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع ومخزن تجاري صناعي لبيع الأدوات الاحتياطية وتصليح السيارات في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني، نفذت عمليات الاقتحام المباشر وأنقذت عاملين بنغاليين، بالتزامن مع تطوير النيران ومنعت توسعها إلى الشواغر الملاصقة القريبة من موقع الحادث، وصولاً إلى إخماد النيران بشكل كامل دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالبت بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".