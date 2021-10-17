إنقاذ طفل من "غيابة الجب" في الموصل.. (فيديو + صور)

شفق نيوز / أعلنت فرق للدفاع المدني العراقي، مساء الأحد، إنقاذ طفل من بئر "غائر" عميق، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني، تمكنت بصعوبة شديدة من انقاذ طفل بعمر سنة ونصف سقط داخل بئر بعمق 50 متر وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط".

وأضافت أن "ضيق قطر البئر، صعب من إنزال رجل من الدفاع المدني، ليتم الاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم تم ربط أقدامه وإنزاله رأسياً إلى أسفل البئر".

وأشارت المديرية، إلى أن "الفتى تمكن من الوصول إلى الطفل وحمله بإحكام ليتم بعدها رفع الاثنين من قبل فرق الدفاع المدني والخروج بسلام، والإسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل، وكانت حالته الصحية مستقرة".