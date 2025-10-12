إنقاذ طفل من بئر وهروب متهم واعتقال لصوص في 3 محافظات (صور)

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار/ صلاح الدين

شهدت محافظات بغداد وذي قار وصلاح الدين، يوم الأحد، حوادث مختلفة بين إنقاذ طفل بعد سقوطه في بئر، واعتقال متهم عقب هروبه من مفرزة أمنية، والقبض على مجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.

وعن حادثة سقوط الطفل، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، أن فرق الدفاع المدني والمواطنين تمكنت من إنقاذ طفل عمره دون الـ6 سنوات بعدما سقط في أحد الآبار المائية بقرية الخليوي في قضاء الإصلاح شرقي المحافظة.

وأشار إلى أن عملية إخراج الطفل استمرت أكثر من 4 ساعات، حيث خرج بوضع صحي سيء للغاية، وتم نقله للمشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وفي بغداد، تمكنت مفارز قسم مكافحة إجرام الكرادة من الإطاحة بمجموعة متخصصة بسرقة الدراجات النارية، وذلك بعد تلقي إخبار عن سرقة دراجة نارية نوع "ستوتة" تُستخدم لغرض تجاري (كشك) في إحدى مناطق جانب الرصافة من العاصمة.

وبحسب بيان لقيادة شرطة بغداد الرصافة ورد لوكالة شفق نيوز فقد "تم التعرف على أحد المتهمين والقبض عليه بعد إجراء التحري وجمع المعلومات، واعترف المتهم بمشاركة آخرين في تنفيذ عدة سرقات، وبالتعاون مع مكافحة إجرام الصدر الثالث، تم استدراج باقي المتهمين والقبض عليهم وفق الإجراءات، وتم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

أما في صلاح الدين فقد ذكرت مديرية شرطة سامراء، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده هروب متهم خطير من مركز شرطة القادسية التابع إلى قسم شرطة سامراء".

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "ما تم تداوله غير دقيق، إذ أن المتهم (ب. هـ. م) ليس من المطلوبين الخطرين، وإنما مطلوب وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي دعوى تتعلق بحقوق أحد المواطنين".

وأكدت أنه "تم متابعة المتهم وإلقاء القبض عليه بعد ساعات من تمكنه من استغلال فرصة الهرب من المفرزة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وتوقيفه أصولياً وفق مادة الاتهام أعلاه".