إنقاذ طفل سقط في مجاري الصرف الصحي بالديوانية

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأحد، بأن فرق الدفاع المدني وشرطة النجدة أنقذت طفلاً سقط في شبكة الصرف الصحي أثناء عودته من مدرسته إلى منزله، وسط مدينة الديوانية.

وقال مراسلنا إن إحدى فتحات شبكة الصرف الصحي كانت بلا غطاء، والتي تقع أمام محكمة غماس، ويعتبر هذا الشارع طريقاً لتلاميذ مدارس ابتدائية في المنطقة ودائماً ما يتعرض التلاميذ لخطر السقوط في المجاري.

وأضاف مراسلنا أن الطفل كان في طريق عودته من مدرسته إلى منزله ولم ينتبه لفتحة المجاري وسقط فيها وجرى إنقاذه من موت محتم بفضل فرق الدفاع المدني وشرطة النجدة، مؤكداً أن الطفل يتمتع بصحة جيدة حالياً.