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إنقاذ طفلين من الغرق في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-15T10:07:45+0000
إنقاذ طفلين من الغرق في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بإنقاذ طفلين من الغرق في اطراف قضاء المقدادية  شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ الطفلين خلال محاولتهم السباحة في جدول (مهروت) الاروائي قرب قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن الطفلين تم تسليمهم الى ذويهم دون أي أعراض تذكر.

وبسبب انعدام المسابح النموذجية في ديالى وغالبية المحافظات يضطر الصبية والشباب الى ممارسة هواية السباحة في الصيف ففي الانهر والجداول ما سبب حالات غرق كثيرة جراء غياب حملات التوعية والتحذير من قبل الجهات المختصة.

 

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