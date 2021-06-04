إنقاذ شخصين وانتشال جثة اثنين اخرين بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما بحادث حريق نتيجة تصادم مروري جنوبي العراق.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، أنها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج بالتزامن مع عمليات انقاذ شخصين وانتشلت جثة اثنين اخرين نتيجة حادث مروري ادى الى اصطدام أربع عجلات مع الصهريج في منطقة البطحاء طريق بغداد قرب سيطرة فدك، في محافظة دي قار.

وقالت إنها استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وتحرير اجسام الضحايا وتأمين نقل المصابين الى المستشفى البطحاء القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم فيها وتسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت أن سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه.