سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إنقاذ شخصين وانتشال جثة اثنين اخرين بحادث مروع جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-04T05:18:16+0000
إنقاذ شخصين وانتشال جثة اثنين اخرين بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما بحادث حريق نتيجة تصادم مروري جنوبي العراق.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، أنها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج بالتزامن مع عمليات انقاذ شخصين وانتشلت جثة اثنين اخرين نتيجة حادث مروري ادى الى اصطدام أربع عجلات مع الصهريج في منطقة البطحاء طريق بغداد قرب سيطرة فدك، في محافظة دي قار.

وقالت إنها استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وتحرير اجسام الضحايا وتأمين نقل المصابين الى المستشفى البطحاء القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم فيها وتسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت أن سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه.

related

انقلاب سيارة يتسبب بوفاة امرأة وجرح أطفالها وزوجها

Date: 2021-04-08 15:27:37
انقلاب سيارة يتسبب بوفاة امرأة وجرح أطفالها وزوجها

فيديو.. مصرع سائق باصطدام واحتراق صهاريج أقصى جنوبي العراق

Date: 2020-01-27 19:32:19
فيديو.. مصرع سائق باصطدام واحتراق صهاريج أقصى جنوبي العراق

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

بعد الديوانية .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

Date: 2019-12-07 19:46:06
بعد الديوانية .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

مصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير في طوزخورماتو

Date: 2019-08-11 16:25:08
مصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير في طوزخورماتو

اعتصام عشرات الطلبة في ذي قار للمطالبة بالامتحان الالكتروني

Date: 2021-03-28 07:55:27
اعتصام عشرات الطلبة في ذي قار للمطالبة بالامتحان الالكتروني

جاموس يتسبب بمصرع طبيبة ومرافقها في صلاح الدين

Date: 2021-04-05 21:05:22
جاموس يتسبب بمصرع طبيبة ومرافقها في صلاح الدين

بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-18 09:02:03
بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق