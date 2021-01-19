إنقاذ شاب من محاولة انتحار في اللحظات الأخيرة بالموصل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في مدينة الموصل، يوم الثلاثاء، بإنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أعلى جسر في الموصل، قبل أن يتمكن المارة من منعه في اللحظات الأخيرة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن شاباً في العشرينيات من عمره حاول الانتحار صباح اليوم بإلقاء نفسه من الجسر الرابع في الموصل والذي يعد اعلى الجسور ارتفاعاً في المدينة، إلا أن رجلاً مسناً كان يمر بجانبه أثناء ذلك وهرع إلى الإمساك به ومنعه من الانتحار.

وأضافوا أن الشاب حاول دفع الرجل لإلقاء نفسه في مياه النهر إلا أن باقي المارة وأصحاب المركبات تعاونوا مع الرجل على الإمساك بالشاب وتم استدعاء دورية للشرطة المحلية القريبة من مدخل الجسر، مشيرين إلى أن سبب محاولة الانتحار لم يتضح بعد.

جدير بالذكر ان الموصل تشهد حالات انتحار ومحاولات متكررة منذ اذار عام 2020 بعد اجتياح وباء كورونا البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية حيث سجلت أكثر من 10 محاولات انتحار في الفترة الماضية غالبيتها كانت لأشخاص يعانون من مشاكل اجتماعية مع عوائلهم سببها الرئيسي تردي أوضاعهم المادية بشكل سيء جداً.