فيديو.. إنقاذ شاب جرفته سيول الأمطار في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، بإنقاذ شاب جرفته سيول مياه الأمطار جنوب المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شدة السيول وارتفاع مناسيب الأنهر الفرعية دفعت مياه السيول في نهر فرعي ضمن ناحية تازة خورماتو، (20كم جنوبي كركوك)، ما ادى إلى جرف أحد الشباب وأخذه لمسافة بعيدة"، موضحا أن ثلاثة أشخاص من سكان الناحية وعند رؤيتهم الشاب وهو يغرق قفزوا لانقاذه من وسط السيول وتمكنوا من الوصول إليه وإخراجه من السيول".

وأكد المصدر، أن "الوضع الصحي للشاب جيد، حيث أجريت له بعد إنقاذه الفحوصات اللازمة في مستشفى قريب".

وأشار المصدر إلى أن "الأمطار أرجعت الحياة للعديد من الأنهر الفرعية في أطراف كركوك التي كانت قد جفت بسبب أزمة وشح المياه".