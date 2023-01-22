إنقاذ أُسرة من 5 أفراد بينهم أطفال دفنوا تحت ركام منزل منهار في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن فرقها تمكنت من إنقاذ أُسرة بينهم نساء وأطفال دفنت أجسادهم تحت ركام منزل منهار في قضاء الحر بمحافظة كربلاء صباح اليوم الأحد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها هرعت وباشرت حال وصولها بإجراء عمليات البحث عن أفراد الأُسرة ورفع الركام وتحرير أجسادهم قبل أن يختنقوا بالركام مع تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها.

وأشار البيان إلى أن سبب الحادث كان نتيجة الرطوبة وتقادم البناء.

وشهد العراق خلال العام 2022 حوادث انهيار مروعة أحدها لمزار ديني ما يُعرف بقطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، والآخر لبناية مؤلفة من أربعة طوابق في حي الكرادة، والثالث لبناية في منطقة الوزيرية للعطور في العاصمة بغداد جراء حريق هائل مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء.