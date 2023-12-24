في محافظتين.. إنقاذ أُسرة من حريق التهم عجلتهم وانتحار شاب

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، إنقاذ أُسرة من حريق التهم عجلتهم في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، في حين سجلت بغداد حالة انتحار لشاب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع بسيارة في الرمادي (الطريق السريع 5 كم)، حيث تم إنقاذ أُسرة كانت في السيارة وإخماد النيران وتسجيل حالة إصابة لامرأة بجروح بسيطة".

واوضح ان "سبب الحادث هو اصطدام السيارة بعارضات الخط السريع الـ5 كم، ما أدى إلى احتراقها".

وفي السياق، أشار المصدر الى "إقدام شاب على الانتحار بإطلاق نار على نفسه داخل منزله في منطقة أم الكبر والغزلان شمال شرقي بغداد"، مبيناً ان "اسباب الانتحار مازالت مجهولة".

كما لفت المصدر الى "انتشال جثة شخص مجهول الهوية في الثلاثينيات من العمر، اسفل جسر الصرافية ببغداد".

ووفقاً للمصدر فأنه "لم يعرف اذا كان الحادث انتحار او غرق والجثة لا يوجد عليها اي اثار شدة خارجية.