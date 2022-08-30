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إنقاذ أسرة من الغرق بعد سقوط عجلتهم بحوض أسماك جنوبي صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-30T07:33:53+0000
إنقاذ أسرة من الغرق بعد سقوط عجلتهم بحوض أسماك جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ أسرة من الغرق بعد سقوط عجلة كانت تقلهم في أحد أحواض تربية الأسماك، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سرية المشاة الآلي التابع لقيادة عمليات سامراء تمكن، وفي ساعات الليل المتأخرة من انقاذ أسرة مكونة من (٤) نساء و (٤) أطفال، إضافة الى سائق العجلة التي كانت تقلهم، بعد انحراف العجلة عن الطريق وسقوطها في إحدى أحواض تربية الأسماك في منطقة يثرب، جنوبي صلاح الدين، ضمن قاطع مسؤولية السرية آنفاً".

وأضاف المصدر أن "الأسرة نقلت الى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة".

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