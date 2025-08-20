إنقاذ حياة طفل تعرض لصعقة كهربائية كادت تقتله جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، عن إنقاذ حياة طفل بعد تعرضه لصعقة كهربائية أدت إلى توقف مفاجئ العلامات الحيوية في جسده.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق الطوارئ في مستشفى سوق الشيوخ العام، تمكن من إنقاذ حياة الطفل بعد إدخاله إلى قسم الطوارئ على وجه السرعة، وتنفيذ الإجراءات الطبية والإنعاش القلبي الرئوي العاجل، ما ساعد في استقرار حالته وإنقاذ حياته.

وأعرب مدير المستشفى عن شكره وتقديره للكادر الطبي والتمريضي الذي أظهر "كفاءة عالية" في التعامل مع هذه الحالة الطارئة، مؤكداً استمرار جاهزية المستشفى لاستقبال وإنقاذ الحالات الحرجة.