إنقاذ ثلاثة عاملين من "موت محقق" سقطوا في حفرة "مجاري" بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الجمعة، بإنقاذ ثلاثة عاملين من موت محقق بعد سقوطهم في حفرة لأحد مشاريع الصرف الصحي في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة عاملين سقطوا بحفرة عمقها أكثر من 5 امتار بعد انهيار ترابي وخسف في شق المجاري ضمن مشروع للصرف الصحي في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين".

واضاف المصدر، ان "سرعة عملية الإنقاذ من قبل آلية للحفر "حفارة" وسحب العاملين من الحفرة انقذهم من موت محقق بسبب استمرار التخسف الأرضي والانهيار الترابي في شق مشروع المجاري الجاري تنفيذه في الناحية".