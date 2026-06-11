إنقاذ ثلاثة أطفال علقوا داخل لعبة في مدينة ألعاب ببغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، عن نجاح فرقها في إنقاذ ثلاثة أطفال علقوا داخل لعبة في مدينة ألعاب بمنطقة الحرية ببغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني تمكنت مساء اليوم، من تنفيذ عملية إنقاذ دقيقة معقدة لثلاثة أطفال علقوا نتيجة عطل فني مفاجئ أصاب لعبة (ستار فلاير) داخل مدينة ألعاب في منطقة الحرية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد".

وبينت أن "فرق الإنقاذ التخصصية استنفرت طواقمها وعجلاتها الحديثة، فور تلقي نداء الاستغاثة، حيث استخدمت عجلة السلم المخصصة للارتفاعات الشاهقة لإنزال الأطفال بسلام وإعادتهم إلى ذويهم دون تسجيل أي إصابات تذكر".

وأشارت إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات العطل، مع الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة بحق إدارة مدينة الألعاب وفقاً للسياقات النافذة، وذلك لضمان التزام المرافق الترفيهية بمعايير السلامة العامة وحماية المواطنين".