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إنقاذ بغدادية من ابتزاز انباري.. ومنع تعنيف "أب ضرير" وامرأة في محافظتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-23T12:21:08+0000
إنقاذ بغدادية من ابتزاز انباري.. ومنع تعنيف "أب ضرير" وامرأة في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المجتمعية، يوم الاحد، بانقاذها فتاة من الابتزاز في العاصمة بغداد، ومنعها حالتي تعنيف في صلاح الدين والأنبار.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوزن إن مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة الأنبار انقذت فتاة من العاصمة بغداد من عملية ابتزاز الكتروني مارسها ضدها شاب من المحافظة، مبينة أن الشاب الانباري "قام بتهديدها بنشر صورها ومحادثاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباته الدنيئة".

وبينت المجتمعية أن "مفارزها تمكنت من الوصول الى المبتز، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة".

وفي سياق ذي صلة، أوضحت الشرطة المجتمعية أن مفارزها "في محافظتي الانبار وصلاح الدين تمكنت من منع حالتي تعنيف تعرض أب ضرير من أحد أولاده في صلاح الدين  وزوجة من قبل زوجها في الأنبار".

وتابعت أن "مفارز المجتمعية قامت بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفين، واستدعاء القائمين بالتعنيف الى مقرها في المحافظاتين، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة".

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