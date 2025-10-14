إنقاذ امرأة من موت محقق في كركوك وإحباط محاولة انتحار فتاة بديالى

شفق نيوز- كركوك/ ديالى

أعلنت إدارة مستشفى كركوك التعليمي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنقاذ حياة امرأة حامل بعد انفجار رحمها، فيما تمكنت الشرطة النهرية في ديالى من إحباط محاولة انتحار فتاة.

وقال مدير مستشفى كركوك، محمود الجومرد، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً طبياً جراحياً متعدد الاختصاصات تمكن من إنقاذ حياة مريضة أربعينية حامل وأم لثلاثة أطفال، بعد إجراء عملية طارئة ومعقدة تطلبت استئصال الرحم بالكامل نتيجة تعرضها لانفجار حاد في الرحم ونزيف داخلي شديد".

وأضاف أن "المريضة أُحيلت من مستشفى طوزخورماتو العام وهي في حالة حرجة وتعاني من صدمة وعائية حادة، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياتها"، مشيداً بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي خلال العملية التي استغرقت نحو أربع ساعات متواصلة".

من جانبها، أوضحت اختصاصية النسائية والتوليد والمشرفة على العملية، الدكتورة عائشة صالح بهاء الدين، لوكالة شفق نيوز، أن "العملية كانت معقدة جداً بسبب التمزق الواسع في الرحم وفقدان كمية كبيرة من الدم، وقد تم تزويد المريضة بـ تسع قناني دم خلال الجراحة".

وأكدت أن "المريضة بقيت تحت العناية المركزة لمدة يوم واحد ثم غادرتها وهي بحالة مستقرة".

وبيّنت أن "نجاح العملية يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى كركوك التعليمي وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة بدقة ومهنية عالية".

وفي ديالى، أفادت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن مفارز الشرطة النهرية بالتعاون تمكنت من إنقاذ شابة حاولت الانتحار من الجسر الحديدي في قضاء بعقوبة، مبينة أنه تم انتشالها من النهر على الفور ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتُخذت الإجراءات القانونية الأصولية وتسليمها إلى ذويها.

وناشدت قيادة الشرطة جميع الأهالي بضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام بهم، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلّها بروح المحبة والتفاهم، لتجنب لجوء بعض الشباب إلى سلوكيات مؤذية كالانتحار، مؤكدةً حرصها الدائم على حماية الأرواح وتعزيز قيم التكاتف الأسري والمجتمعي.