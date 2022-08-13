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إنقاذ امرأة سورية الجنسية من تعنيف زوجها في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-13T10:05:06+0000
إنقاذ امرأة سورية الجنسية من تعنيف زوجها في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم السبت، بأن قوة امنية تابعة لمديرية الشرطة المجتمعية أنقذت امرأة عربية الجنسية من عملية تعنيف على يد زوجها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الامنية تلقت بلاغاً عاجلا من مواطنة سورية الجنسية تدعي فيه تعرضها لتعنيف على يد زوجها وبعد وصول القوة الأمنية المشتركة لمكان الحادث عثر على الزوجة وقد تعرضت للضرب والاحتجاز على يد زوجها العراقي، في منطقة الصخيين غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان" القوة الامنية نقلت الزوجة المعنفة لمكان آمن بعد تدوين اقوالها قضائياً واكمال تقريرها الطبي، حيث سيتم عرضهما على قاضي التحقيق لغرض اتخاذ الإجراء القانوني الخاص بحق زوجها".

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