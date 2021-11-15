سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-15T07:46:01+0000
نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

شفق نيوز/ نفت نقابة المعلمين اليوم الاثنين، تعرض إحدى طالبات مدرسة الوافدين في قضاء الدجيلي ناحية الواسطية إلى ضرب من قبل أحد المعلمات.

وكان مدير عام تربية واسط وجه يوم أمس الأحد، بسحب يد المعلمة في مدرسة الوافدين المختلطة وإحالتها إلى التحقيق بسبب استخدام العقاب البدني ضد إحدى تلميذات المدرسة. 

وقال نقيب المعلمين حسين التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن الخبر هذا عارٍ عن الصحة ولم تقم المعلمة بضرب أي طالبة.

وطالب التميمي الجهات المعنية إلى التأكد والتأني في إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أي حادث أو حالة تحدث في المدارس، داعياً الجهات المعنية الزيارة إلى المدرسة للتأكد من صحة الخبر.   وبين نقيب المعلمين؛ أن هذا الموضوع مفتعل من ذوي أهالي الطالبة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لتلميذة وعلى وجهها آثار دماء، ارفق معها نص مكتوب موجه امام انظار محافظ واسط ومدير عام تربية واسط، أن التلميذة حوراء علي وائل تعرضت للضرب بوحشية من قبل معلمة في مدرسة الوافدين الابتدائية.

وفي سياق متصل؛ أكد مدير المدرسة الوافدين المختلطة زمان داخل نعمة؛ أن الشجار الذي بين الطالبتين وتحول قضية رأي عام هو حدث في  الدرس الرابع  حيث دخلت معلمة اللغة الإنجليزية إلى الصف الخامس الابتدائي.

وأوضح نعمة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن شجاراً حدث بين طالبتين وقامت المعلمة بتحويل الطالبات من مكان إلى آخر لتجنب الشجار الذي حصل.

واضاف أن الطالبتين تقدما بالشكوى له كونه مدير المدرسة  وحل الخلاف، مؤكداً أن الطالبة (حوراء) خرجت من المدرسة سليمة ولايوجد فيها أي شيء ولا علاقة للمعلمة بأي شيء مما حصل.

related

وفاة ضابط رفيع في شرطة الطاقة بفيروس كورونا

Date: 2020-06-03 22:37:28
وفاة ضابط رفيع في شرطة الطاقة بفيروس كورونا

واسط تسجل معدلا قياسيا جديدا بـ180 اصابة بكورونا

Date: 2020-06-13 16:38:20
واسط تسجل معدلا قياسيا جديدا بـ180 اصابة بكورونا

إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا

Date: 2020-07-17 12:58:49
إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا

كورونا العراق.. 110 وفيات وسط 2184 إصابة جديدة

Date: 2020-07-02 15:52:06
كورونا العراق.. 110 وفيات وسط 2184 إصابة جديدة

العراق يتخذ قراراً جديداً بشأن تمديد حظر التجوال

Date: 2020-04-07 22:54:39
العراق يتخذ قراراً جديداً بشأن تمديد حظر التجوال

16 حالة وفاة جديدة بكورونا العراق وسط ارتفاع بالإصابات

Date: 2021-02-18 12:45:57
16 حالة وفاة جديدة بكورونا العراق وسط ارتفاع بالإصابات

تقرير صادم: الحياة في العراق ودول اخرى مستحيلة بنهاية القرن.. فما الذي سيحدث

Date: 2019-09-22 10:45:16
تقرير صادم: الحياة في العراق ودول اخرى مستحيلة بنهاية القرن.. فما الذي سيحدث

محجور في مقر.. إصابة "أبو فدك" بفيروس كورونا

Date: 2021-03-30 20:42:59
محجور في مقر.. إصابة "أبو فدك" بفيروس كورونا