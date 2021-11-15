نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

شفق نيوز/ نفت نقابة المعلمين اليوم الاثنين، تعرض إحدى طالبات مدرسة الوافدين في قضاء الدجيلي ناحية الواسطية إلى ضرب من قبل أحد المعلمات.

وكان مدير عام تربية واسط وجه يوم أمس الأحد، بسحب يد المعلمة في مدرسة الوافدين المختلطة وإحالتها إلى التحقيق بسبب استخدام العقاب البدني ضد إحدى تلميذات المدرسة.

وقال نقيب المعلمين حسين التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن الخبر هذا عارٍ عن الصحة ولم تقم المعلمة بضرب أي طالبة.

وطالب التميمي الجهات المعنية إلى التأكد والتأني في إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أي حادث أو حالة تحدث في المدارس، داعياً الجهات المعنية الزيارة إلى المدرسة للتأكد من صحة الخبر. وبين نقيب المعلمين؛ أن هذا الموضوع مفتعل من ذوي أهالي الطالبة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لتلميذة وعلى وجهها آثار دماء، ارفق معها نص مكتوب موجه امام انظار محافظ واسط ومدير عام تربية واسط، أن التلميذة حوراء علي وائل تعرضت للضرب بوحشية من قبل معلمة في مدرسة الوافدين الابتدائية.

وفي سياق متصل؛ أكد مدير المدرسة الوافدين المختلطة زمان داخل نعمة؛ أن الشجار الذي بين الطالبتين وتحول قضية رأي عام هو حدث في الدرس الرابع حيث دخلت معلمة اللغة الإنجليزية إلى الصف الخامس الابتدائي.

وأوضح نعمة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن شجاراً حدث بين طالبتين وقامت المعلمة بتحويل الطالبات من مكان إلى آخر لتجنب الشجار الذي حصل.

واضاف أن الطالبتين تقدما بالشكوى له كونه مدير المدرسة وحل الخلاف، مؤكداً أن الطالبة (حوراء) خرجت من المدرسة سليمة ولايوجد فيها أي شيء ولا علاقة للمعلمة بأي شيء مما حصل.