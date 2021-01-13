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نقابة معلمي ذي قار تكشف حقيقة "إعلان الإضراب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-13T08:48:47+0000
نقابة معلمي ذي قار تكشف حقيقة "إعلان الإضراب"

شفق نيوز/ أوضح نقيب المعلمين في ذي قار، حسن السعيدي، اليوم الأربعاء، حقيقة إعلان الإضراب عن العمل بسبب اقتحام القوات الأمنية لإحدى المدارس في المحافظة.

وقال السعيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "النقابة لم تعلن او توجه المعلمين بإعلان الإضراب في المدارس بمدينة الناصرية مركز المحافظة احتجاجا على اقتحام قوة أمنية مدرسة المركزية لملاحقة احد المتظاهرين".

وبين، أن "النقابة أدانت هذا الفعل ودعت الى تقديم اعتذار، كون المدرسة لها حرمة، وكان الأجدر بالقوات الأمنية تطويق المدرسة وانتظار الحارس اخراج المتظاهر المطلوب لها، وليس بهذه الطريقة".

وأشار السعيدي إلى أن" هناك وفدا رفيعا سيزور المدرسة المركزية اليوم لبحث تطورات الموضوع".

وكانت قوة أمنية من مكافحة الشغب داهمت المدرسة المركزية في الحبوبي عصر امس الثلاثاء، مطاردة احد المتظاهرين الهاربين منها.

وتحدثت مصادر محلية لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الداخلية وجهت باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق القوة الأمنية التي داهمت المدرسة في حال ثبوت تقصيرها".

وتشهد الناصرية مركز محافظة ذي قار تظاهرات واسعة منذ يوم الجمعة احتجاجا على اعتقال ناشطين، وتخللتها أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وأفراد الأمن.

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