نقابة أطباء الأسنان تتوعد الصحة العراقية قضائياً بعد تعيينات "غير قانونية"

شفق نيوز- بغداد

أصدرت نقابة أطباء الأسنان في العراق، اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه رفضها لتعيينات جديدة في وزارة الصحة اعتبرتها "خارج الأطر القانونية والضوابط المعتمدة".

وقال النقيب اركان العزاوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذه التعيينات تمّت بناءً على "اعتبارات شخصية ومحسوبيات لا تمتّ إلى السياقات الرسمية بصلة"، معتبرةً أن الإجراء "يشكل تجاوزاً صريحاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ومخالفاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على المعدل كأساس عادل وشفاف للتعيين".

وأكد، العزاوي، تسمك النقابة بالضوابط القانونية التي تضمن حق كل خريج في نيل فرصته وفق الكفاءة والاستحقاق، مطالبةً وزارة الصحة بـ"التراجع الفوري عن هذه القرارات وإلغاء جميع التعيينات غير القانونية، وإعادة فتح الملف وفق السياقات القانونية المعتمدة لضمان العدالة بين جميع الخريجين".

وأضاف، أن النقابة تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اللجوء إلى كافة الإجراءات القضائية لحماية حقوق خريجي طب الأسنان ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، داعيةً أطباء الأسنان إلى "التكاتف والالتفاف حول النقابة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة والمطالبة بالآليات الصحيحة لضمان مستقبلهم المهني".