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نقابة المعلمين في ذي قار: الطلبة لجأوا إلينا بعد أن أغلقت التربية أبوابها ولم يقتحموا مقرنا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T11:22:02+0000
نقابة المعلمين في ذي قار: الطلبة لجأوا إلينا بعد أن أغلقت التربية أبوابها ولم يقتحموا مقرنا

شفق نيوز/ أوضحت نقابة المعلمين في ذي قار، اليوم الأربعاء، حقيقة اقتحامها من قبل طلبة متظاهرين ضد قرار وزارة التربية الأخير بشأن الامتحانات.

وذكر معاون نقيب المعلمين في المحافظة، حسن السعيدي لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن اقتحام المتظاهرين لمقر نقابة المعلمين والعبث بممتلكاتها غير صحيح ولا اساس له"، مؤكدا أن "قرابة 20 إلى 30 متظاهرا من الطلبة عندما وجدوا التربية قد اغلقت ابوابها، اتجهوا الى النقابة لغرض الاحتجاج على قرار الامتحانات المتسرع من قبل وزارة التربية".

وبين، أن "أعضاء النقابة استقبلوا الطلبة المتظاهرين وهم يحملون العصي، وقد افهموهم بدور النقابة وأنها لا علاقة لها بالأمر إطلاقا".

وأشار إلى أن "فرع النقابة وعد بمفاتحة المقر الرئيسي في بغداد لغرض الاستفسار عن أمر الامتحانات المتسرع نزولا عند رغبة الطلبة المتظاهرين".

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